Самолет выехал за черту взлетной полосы и наделал беды

Во время приземления самолет выехал за ограждение аэропорта и протаранил фонари. Фото: Instagram / Kasia Syramalot

В аэропорту "Киев" имени Сикорского самолет компании "Белавиа" выехал за пределы посадочной полосы на 100 м и протаранил фонари.

"Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел с взлетно-посадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы здесь достаточно разбиты). Пилот успел затормозить, чтобы не въехать в ограждение. Но фонари на поле все-таки немного помяли", пишет пассажирка самолета Кася Сирамалот.

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Рейсы из Минска прибыл в 23:40.

Сотрудники аэропорта отметили, что в самолете только повредилась краска. Никто не пострадал.

Команда ученых Мюнхенского технического университета завершила начальный этап проекта, в рамках которого разрабатывают систему, которая способна приземлять самолет без участия пилота. Разработчики считают, что уникальная технология станет альтернативой традиционным методам автоматического пилотирования.