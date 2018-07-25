"Самое страшное - увидеть своими глазами, как самолет падает на людей" - очевидцы о Скниловской трагедии

Во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель Су-27УБ Вооруженных Сил Украины упал в толпу зрителей, погибли 77 человек, из которых 28 - дети

Сегодня 16-я годовщина Скниловской авиакатастрофы.

27 июля 2002 в аэропорту Скнилов, что возле Львова, произошла самая массовая гибель людей на авиашоу. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель Су-27УБ Вооруженных сил Украины упал в толпу зрителей, погибли 77 человек, из которых 28 - дети. Пострадавшими признаны 543 человека.

В 16 годовщину со дня Скниловской трагедии 48 семьям погибших окажут финансовую помощь в размере 2000 грн на семью. В Управлении социальной защиты Львовского городского совета сообщили, что эта материальная помощь будет одноразовой. Львовской казне это обойдется в 96 тыс грн.

22-летнему Юрию Пасенченко на момент Скниловской трагедии было 6 лет, это было его последнее лето перед школой.

"Я был совсем маленьким и помню тот день больше по рассказам родителей, которые меня туда привезли. У меня до сих пор стоит перед глазами картина, как падает самолет, идет дым, все кричат, сильный шум стоит вокруг. Не помню, чтобы очень испугался, но мама мне рассказывала, что я потом не мог нормально спать несколько дней", - делится своими воспоминаниями парень.

Еще один очевидец Скниловской авиакатастрофы - 36-летний Юрий Пеляк - появился на месте трагедии сразу после падения самолета.

"Я работал тогда водителем в СБУ, привез руководство. Это была военная контрразведка, они первые, кто там должен быть. Приехали мы уже, когда самолет упал, но "скорых" еще не было на месте. Они после нас начали приезжать. Не было возможности далеко ходить, возле машины был почти все время. Но то, что я увидел, очень страшно выглядело: просто кучи мяса, люди кусками лежали, другие люди бегали. Я многое видел, но такого даже в кошмарах не увидишь. Там невозможно было находиться. От увиденного меня стошнило", - рассказывает Юрий.

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Антонина Валентиновна приехала на авиашоу с сыном и мужем - командиром милицейского полка.

"Мы с мужем служили еще в средней Азии и на подобные авиашоу ходили до того, но смотрели всегда с трибуны, а здесь было иначе. Меня больше это удивило, потому что на трибунах мы видели перед собой самолет, а здесь он летел над нами, надо было голову задирать, - вспоминает Антонина. - Уже прошло достаточно много времени, трудно передать этот ужас словами. Когда муж сказал, что будет такое авиашоу, то сын обрадовался, очень хотел посмотреть. Ему тогда было 17 лет. Он даже говорил мне, что всю ночь не спал, так хотел шоу посмотреть.

Когда самолет только начал опускаться, то у меня сразу была мысль: "Почему он так низко? Неужели упадет?" Проходит секунда и он падает. Это самое страшное - увидеть своими глазами, как самолет падает на людей. Словами не передать, сначала люди веселились, а потом там погибшие лежали. Люди бегали, искали друг друга. Я сначала мужа нашла, а потом мы увидели нашего сына с испуганными глазами. Он искал нас, а мы его. Муж перед тем пошел к своим подчиненным, а сын с товарищем смотрели на самолет вблизи, где за минут 10 произошла трагедия. Спасибо, Бог уберег тогда! Люди находили родных и быстро убегали. Затем муж нас отправил домой, а сам остался. Начал производить оцепление территории. Там паника была, а иначе на это нельзя реагировать. Это шок".

К ответственности за Скниловскую трагедию привлечено 10 человек. Командир экипажа Владимир Топонарь получил 14 лет тюрьмы и штраф $1,3 млн. Второй пилот Юрий Егоров - 8 лет и штраф $450 тыс. Командующий 14-го авиационного корпуса генерал-майор Анатолий Третьяков - 6 лет и $130 тыс. Руководитель полетов на земле подполковник Юрий Яцюк - 5 лет и $130 тыс, начальник службы безопасности полетов 14-го авиакорпуса Анатолий Лукиных - 4 года и $35 тыс. Ни один из осужденных свою вину не признал.