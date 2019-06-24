С убийцей дружил: новые подробности жестокой расправы над 9-летним мальчиком

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего Захара Черевко. Им оказался 30-летний брат отчима мальчика. Фото - obozrevatel.com

9-летний Захар Черевко, убитый родственником 22 июня в Киеве в Дарницком районе, мечтал быть полицейским. Он был очень общительным и открытым ребенком. Со своим убийцей мальчик дружил, они проводили много времени вместе. Об этом рассказала бабушка Захара Любовь Анатольевна.

Она с внуком проживали в 2-комнатной квартире по ул. Вербицкого, здесь у Захара была своя комната. А мать с мужем, братом мужа и их матерью жили в 3-комнатной квартире по ул. Бажана.

"Захар с ним дружил, хотя тому 30 лет. Он часто ходил к маме туда на ул. Бажана. И там с Ярославом играл за компьютером. Они очень дружили, чуть не обнимались", - рассказала Любовь Анатольевна, передает "Обозреватель".

В тот вечер Захар сказал бабушке, что идет проводить интервью с людьми на улице. Женщина удивилась.

"Говорю, у кого ты будешь спрашивать. Отвечает, у прохожих. Одел белую рубашку в серую полоску, брючки, туфельки, взял блокнотик с ручкой и ушел. Видимо, этот Ярослав так его и заманил на озеро, мол, будем заниматься расследованиями. Захарчик хотел быть пожарным, а потом говорил, что хочет стать полицейским. Ему всегда нравились уголовные расследования, он смотрел такие передачи как "Агенты справедливости", - вспоминает женщина.

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Внука бабушка бросилась искать уже в 9 часов вечера. Женщина обратилась в полицию. Мать мальчика видела, что Ярослав вернулся домой в мокрой и грязной одежде. Объяснил, что лазил по помойкам.

Жители двора, где жил Захар, шокированы. Говорят, это был очень хороший и общительный мальчик. Все время пытался помочь соседям: поднести вещи или подняться по ступенькам пенсионерам.

Бабушка погибшего мальчика говорит, что 30-летний Ярослав мог страдать психическим расстройством. Лет 10 назад имел травму головы и после этого лечился в психиатрической больнице.

Подозреваемого взяли под стражу без права на залог 24 июня. В содеянном он сознался. Рассказал, что позвал мальчика на озеро якобы искупаться. Сам напал со спины. Сначала хаотично бил ножом в шею и туловище. Затем несколько раз ударил молотком по голове. К ногам уже мертвого мальчика привязал веревкой камень и сбросил тело в воду.