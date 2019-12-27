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пятница, 27 декабря 2019 09:58

С Северного моста оторвалась конструкция и упала на авто
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В микроавтобус Ford Transit во время движения врезался деформационный шов из конструкции Северного моста
Фото: kiev.informator.ua
Деформационный шов Северного моста врезался в микроавтобус во время движения
Деформационный шов Северного моста врезался в микроавтобус во время движения

Вечером 26 декабря в Киеве на Северном мосту произошло ДТП с участием Ford Transit. Автомобиль двигался в сторону проспекта Степана Бандеры, однако машину развернуло. К счастью, обошлось без жертв.

ДТП случилось около 20:30. Об этом с места события сообщил Информатор.

По предварительной информации, машина двигалась в средней полосе с допустимой скоростью. В какой-то момент в переднюю часть авто врезалась пластина деформационного шва, после этого пробив еще и заднюю правую покрышку.

В результате автомобиль стал неуправляемым, его развернуло и выбросило в отбойник в нескольких десятках метров от места столкновения. По словам водителя, в этот момент у него только чудом не врезался автобус, и отсутствие пострадавших в этой аварии - чудо.

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На место происшествия довольно оперативно прибыли коммунальщики и развернули ремонтные работы, чтобы устранить последствия отрыва детали конструкции моста.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Деформационные швы автодорожных мостов - элементы проезжей части, обеспечивающие плавный и безопасный проезд из одной пролетного строения на другую.

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Дата
27
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