С реки выловили Volkswagen с водителем в салоне

Фото: rv.npu.gov.ua

На Ровенщине в реке Горынь нашли Volkswagen Golf с 24-летним водителем в салоне.

Авто сегодня, 26 сентября, около 7:00 заметил местный житель, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, 24-летний житель села Кричильск - водитель автомобиля Volkswagen Golf на иностранной регистрации, ехал из села Поляна в направлении села Кричильск. Не справился с управлением и слетел с моста", - рассказали полицейские.

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Водителя достали из салона авто. Медики лишь констатировали смерть мужчины. Согласно врачебного свидетельства, он умер от утопления.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Миргородском районе Полтавской области в реке Псел утонул автомобиль LADA Priora с людьми. Один из пассажиров, 49-летний местный житель, успел выпрыгнуть, трое других - остались в салоне. Полиция установила личности погибшего водителя и двух пассажиров. Все трое являются жителями Большие Сорочинцы Миргородского района. Мужчинам 29, 55 и 57 лет.