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понедельник, 17 мая 2021 23:38

С разбитым лицом вырвался из здания полиции. Патрульного избил его начальник

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С разбитым лицом вырвался из здания полиции. Патрульного избил его начальник
Старшего сержанта Максима Колыняка избили коллеги. Скриншот из видео

В Днепре трое сотрудников полиции избили патрульного.

Инцидент произошел в понедельник, 17 мая, в здании Управления патрульной полиции в Днепропетровской области. Потерпевшим оказался старший сержант Максим Колыняк, сообщает местный телеканал D1.

По его словам, после того, как в конце рабочего дня он сдал табельное оружие, начальство решило ознакомить его с каким-то приказом. Он решил зафиксировать это на видео, что, по словам Колыняка, вызвало агрессию со стороны его руководителя Вячеслава Маслюка - замначальника УПП в Днепропетровской области.

У старшего сержанта выбили из рук телефон, после чего двое коллег схватили его, а начальник начал наносить удары кулаками по лицу и туловищу.

Колыняк с разбитым лицом вырвался из здания полиции и начал вести стрим с места события в соцсети. Также он вызвал на место инцидента следственно–оперативную группу.

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По словам потерпевшего, он планировал сегодня выехать в Киев с целью донести до руководства страны информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области, так как якобы все обращения в управление внутренней безопасности и в Государственное бюро расследований не дают результата.

В Харьковской области патрульный остановил на дороге водителя и вел себя неадекватно.

Правоохранитель светил водителю в глаза, тыкал, называл дураком, отказывался представиться, потребовал предъявить удостоверение и техпаспорт, пел, признавался в любви, нес чушь о своем и водителя инопланетном происхождение. На очередную просьбу показать документы или хотя бы представиться, патрульный предложил водителю осмотреть его носки.

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