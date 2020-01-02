С пожара на Широколановском полигоне госпитализированли военного

На полигоне "Широкий Лан" сгорели три палатки. Фото: ТСН

На Широколановском военном полигоне произошел пожар. Сгорели три военных палатки. Есть раненые.

Об этом 2 января с ссылкой на 57-ю отдельную мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщили в пресс-службе Минобороны.

Происшествие произошло 31 декабря 2019 около 5:30 в палаточном городке на территории 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий Лан" в Николаевской области.

"Вспыхнул палатку, из-за порыва ветра огонь перекинулся на два других. В результате, сгорело всего три палатки. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале.", - сообщают военные.

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Какое имущество уничтожил огонь и сколько людей находилось в палатках на время пожара, не сообщается.

По факту пожара начали служебное расследование.

В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований объявило об открытии уголовного производства из-за вероятного хищения средств при строительстве лагерного городка на территории полигона "Широкий лан" в Николаевской области.