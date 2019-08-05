С Павловским заключили сделку. Прокуратура ответила

 
Ексклюзивы
1/5
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1332
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 2556
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 11205
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 13716
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 693
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2727
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3177
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2880
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 729
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
4
3
6
3
3
На Киевщине рейдеры пытались захватить предприятие
На Киевщине рейдеры пытались захватить предприятие
Охранники с битами набросились на 14-летнего парня
Охранники с битами набросились на 14-летнего парня
Был резкий хлопок: мужчина выпал с балкона на 12-м этаже
Был резкий хлопок: мужчина выпал с балкона на 12-м этаже
Столичный таксист посадил пассажира на цепь
Столичный таксист посадил пассажира на цепь
КамАЗ протаранил несколько легковушек и рухнул с моста
КамАЗ протаранил несколько легковушек и рухнул с моста
Видео
Все видео
Небо в черном дыму: на ТЭС произошла авария с выбросами
Небо в черном дыму: на ТЭС произошла авария с выбросами
Украинский курорт накрыла пыльная буря
Украинский курорт накрыла пыльная буря
Ураган накрыл курортную Кирилловку: отдыхающие сняли разгул стихии
Ураган накрыл курортную Кирилловку: отдыхающие сняли разгул стихии
Испугалась наказания: женщина объяснила, почему выбросила тело сына в чемодане
Испугалась наказания: женщина объяснила, почему выбросила тело сына в чемодане
Женщина сбила двух подростков на переходе
Женщина сбила двух подростков на переходе
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3258
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 693
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7200
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2808
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 90
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
понедельник, 05 августа 2019 18:10

С Павловским заключили сделку. Прокуратура ответила

  Комментировать
С Павловским заключили сделку. Прокуратура ответила
Игоря Павловского подозревали в посредничестве в убийстве Екатерины Гандзюк. Но позже изменили обвинение и выпустили из СИЗО под домашний арест. Фото - ТСН

С подозреваемым Игорем Павловским следствие заключило соглашение по делу Екатерины Гандзюк.

Это норма закона. Согласовывать с потерпевшей стороной не обязаны, заявил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появился мурал с Екатериной Гандзюк

"В апреле 2019 на основании полученных доказательств Павловскому было изменено подозрение на "Заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления". По этой статье предусмотрена ответственность за причинение вреда общественным интересам. Поэтому соглашение с обвиняемым заключается без письменного согласия потерпевшей стороной. А перенос рассмотрения дела в суд в Одессе, как указано в постановлении ВС, связанный с исключительными обстоятельствами уголовного производства, необходимостью обеспечения безопасности обвиняемого, который дает обличительные показания относительно заказчиков убийства, и пребыванием его в городе Одесса", - сказал Лысенко, передает "Украинская правда".

Виктор Гандзюк, отец убитой Екатерины Гандзюк, сегодня подал заявление о соблюдении прав потерпевшего. Говорит, согласия на соглашение с Павловским не давал. А суд не может утверждать ее без стороны потерпевших.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С Павловским заключили сделку. Прокуратура ответила». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Запуск канала отметили расстрелом 1 тыс. украинцев

Тогда погиб первый "азовец" - 5 лет назад украинские военные освободили Марьинку

В Сандармохе расстреляли более 6 тыс. украинцев

Для Статуи Свободы позировала вдова богача

Самое читаемое
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 14 Просмотров: 37115
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 29457
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 14814
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 12736
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 9873
Происшествия
На Киевщине рейдеры пытались захватить предприятие
На Киевщине рейдеры пытались захватить предприятие
4
 Просмотров: 297
Перестрелка в Кирилловке: появилась информация о пострадавших
Перестрелка в Кирилловке: появилась информация о пострадавших Просмотров: 567
Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых
Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых Просмотров: 1836
Россияне устроили массовую драку с поляками
Россияне устроили массовую драку с поляками 1 Просмотров: 1269
За надругательство над флагом украинца отправили в тюрьму
За надругательство над флагом украинца отправили в тюрьму 1 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
14
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
14
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
7
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
5
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
3
Российских шаманов попросили потушить пожары Сибири
Голосов: 500
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua