С Павловским заключили сделку. Прокуратура ответила

Игоря Павловского подозревали в посредничестве в убийстве Екатерины Гандзюк. Но позже изменили обвинение и выпустили из СИЗО под домашний арест. Фото - ТСН

С подозреваемым Игорем Павловским следствие заключило соглашение по делу Екатерины Гандзюк.

Это норма закона. Согласовывать с потерпевшей стороной не обязаны, заявил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

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"В апреле 2019 на основании полученных доказательств Павловскому было изменено подозрение на "Заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления". По этой статье предусмотрена ответственность за причинение вреда общественным интересам. Поэтому соглашение с обвиняемым заключается без письменного согласия потерпевшей стороной. А перенос рассмотрения дела в суд в Одессе, как указано в постановлении ВС, связанный с исключительными обстоятельствами уголовного производства, необходимостью обеспечения безопасности обвиняемого, который дает обличительные показания относительно заказчиков убийства, и пребыванием его в городе Одесса", - сказал Лысенко, передает "Украинская правда".

Виктор Гандзюк, отец убитой Екатерины Гандзюк, сегодня подал заявление о соблюдении прав потерпевшего. Говорит, согласия на соглашение с Павловским не давал. А суд не может утверждать ее без стороны потерпевших.