С ожогами в больницу попал охранник горящего ресторана

Горел ресторан. Фото: ГСЧС

5 ноября в Киеве загорелся ресторан LION, в результате чего в больницу с сильными ожогами попал охранник заведения.

Об этом сообщила пресс-слуба ГСЧС в Ровенской области.

О пожаре сообщили в 2:35. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, увидели, что огонь охватил часть крыши. Пламя угрожало перекинуться внутрь ресторана по другим помещениям. На тушение спасатели подали с разных сторон водяные стволы.

В 3:15 пожар был локализован, а в 5:20 полностью ликвидирован.

Пожар уничтожил кровлю на площади 100 кв. м и повредил перекрытие на площади 50 кв. м. Спасли помещение ресторана и оборудование. Кроме этого, во время самостоятельного тушения пожара еще до прибытия подразделений ГСЧС получил ожоги лица, верхних конечностей I-II ступеней и госпитализирован в Ровенскую областную клиническую больницу охранник ресторана, 1970 года рождения.

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Тройное ДТП с пожаром произошло в центре Полтавы 31 октября. На перекрестке улиц Шевченко и Европейской в ​​час пик столкнулись 2 легковушки и автобус. На удивление, в аварии никто не пострадал.