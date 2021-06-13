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воскресенье, 13 июня 2021 15:13

С озера выловили утопленницу

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С озера выловили утопленницу
С озера в Киеве выловили тело женщины. Обстоятельства ее гибели устанавливают полицейские. Фото: npu.gov.ua

13 июня в 7:26 с озера Тельбин в Днепровском районе Киева выловили тело женщины.

Утопленницей оказалась 40-летняя местная жительница, рассказали в пресс-службе столичной ГСЧС.

"Тело было на расстоянии 6 м от берега на поверхности воды. Спасатель вытащили женщину с помощью снаряжения и доставили тело на берег", - сказано в сообщении.

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Тело женщина направили на проведение экспертизы.

Все причины и обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В проливе на Борщаговке в Киеве нашли тело 54-летней женщины. Была на поверхности воды на расстоянии 10 м от берега. Спасатели достали тело и передали следственно-оперативной группе.

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Дата
13
июня

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