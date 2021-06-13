С озера выловили утопленницу

13 июня в 7:26 с озера Тельбин в Днепровском районе Киева выловили тело женщины.
Утопленницей оказалась 40-летняя местная жительница, рассказали в пресс-службе столичной ГСЧС.
"Тело было на расстоянии 6 м от берега на поверхности воды. Спасатель вытащили женщину с помощью снаряжения и доставили тело на берег", - сказано в сообщении.
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Тело женщина направили на проведение экспертизы.
Все причины и обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.
В проливе на Борщаговке в Киеве нашли тело 54-летней женщины. Была на поверхности воды на расстоянии 10 м от берега. Спасатели достали тело и передали следственно-оперативной группе.
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