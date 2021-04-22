С организатора обнаженной фотосессии в Дубае сняли обвинения и депортируют в РФ

В ОАЭ задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе отеля. Среди них были гражданки Украины. Фото: twitter.com/DXBMediaOffice

Суд снял обвинения с россиянина, который был задержан в Дубае по подозрению в причастности к организации непристойной фотосессии, в которой принимали участие украинские модели.

Об этом рассказали в генеральном консульстве России в Дубае, передает ТАСС.

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"Судья снял с россиянина обвинения по ходатайству генерального консульства России в Дубае и принял решение о его депортации, которая должна состояться в 16:15 (15:15 мск)", - уточнили в генконсульстве.

4 апреля правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе отеля в элитном районе Дубай Марина. О скандале стало известно после того, как очевидцы из соседнего небоскреба выложили в соцсети соответствующее видео. Позже стало известно, что среди девушек, которые устроили обнаженную фотосессию, были гражданки Украины.