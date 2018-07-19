С конфетами и без нижнего белья: возле детской площадки задержали мужчину

В Гостомеле под Киевом очевидцы задержали мужчину, который ходил возле детской площадки. При себе имел конфеты и карты. Внимание людей привлекло то, что мужчина был без нижнего белья. Об этом пишет портал repost.net.ua.

"Просим распространить!!! Сделаем его известным! Приставал к детям на детской площадке - был с конфетами, картами и без трусов", - говорится в сообщении.

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Автор: repost.net.ua В Гостомеле под Киевом очевидцы задержали мужчину, который приставал к детям возле игровой площадки

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