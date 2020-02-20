"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами

В Житомирской области компания 14-летних девушек избила ровесницу. Фото: скриншот

В сети появилось видео избиения 14-девушки школьницами в Бердичеве Житомирской области.

На кадрах видно, как потерпевшую били по лицу и по почкам. Ролик опубликовал житель Бердичева Василий Малиновский в Facebook.

"С колена в'*би и все", "Кристина, ты ее сейчас убьешь", "Ей п*да", - говорили обидчицы.

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Драка произошла из-за парня. Одна из обидчиц,которая не поделила кавалера с потерпевшей, снимала все на видео, а другие две били. Потерпевшая кричала, что ее болят почки и просила разойтись мирно. Однако девушки продолжали бить и смеяться.

"На данный момент этот ребенок находится в больнице", - написал Василий Малиновский.

Внимание, на видео содержится ненормативная лексика!

Драка произошла 17 февраля. Между четырьмя 14-летними школьницами возник конфликт из-за парня. Все четверо знакомы между собой и поддерживали отношения, хотя и живут в разных местах и ​​учатся в разных школах. Все участницы конфликта известны. Потерпевшая учится вместе с одной из обидчиц, с другими познакомилась тоже через нее.