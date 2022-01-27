С днепровского стрелка издевались в воинской части - депутат

 
Ексклюзивы
1/5
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2295
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 819
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 810
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 666
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 1881
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 1278
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
Просмотров: 3708
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
Просмотров: 2646
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Просмотров: 5985
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
3
3
3
3
3
Мать и ее сожитель снимали в порно малолетних брата и сестру
Мать и ее сожитель снимали в порно малолетних брата и сестру
Монастырский подтвердил задержание опасного солдата-стрелка
Монастырский подтвердил задержание опасного солдата-стрелка
Задержали солдата, устроившего смертельную стрельбу в части
Задержали солдата, устроившего смертельную стрельбу в части
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
20-летний солдат расстрелял сослуживцев: первые подробности
20-летний солдат расстрелял сослуживцев: первые подробности
Видео
Все видео
"Женщина не пускала - пальнул ей в голову" - солдат рассказал, как расстреливал сослуживцев
"Женщина не пускала - пальнул ей в голову" - солдат рассказал, как расстреливал сослуживцев
Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда
Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
Заминировали офис президента
Заминировали офис президента
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 2952
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1431
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1521
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 792
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6390
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
26 января 2022
Просмотров: 630
Що не так?
– Мені час бігти. Відправлення вагонів, – каже Людмила в розпал вечірки. Працювала офіс-менеджеркою на комбікормовому заводі. Але тягнула ...
четверг, 27 января 2022 15:16

С днепровского стрелка издевались в воинской части - депутат

2 Комментировать
С днепровского стрелка издевались в воинской части - депутат
Солдата задержали в четверг. Фото: ДБР

Солдат Национальной гвардии Артем Рябчук, расстрелявший военнослужащих в части в Днепре, испытывал издевательства на службе.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуга народа" Юлия Яцик.

"Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться.

Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет", - написала в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Рос один, не знал компании" - односельчане рассказали о солдате, устроившем кровавую расправу в части

"Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц", - добавила депутат.

Трагедия произошла 27 января на территории Южного машиностроительного завода.

Мужчина открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем.

Президент Владимир Зеленский заявил, что кадровые выводы "должны сделать в ближайшее время".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР
Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР Просмотров: 927
Женщина набрала кредитов на кавалеров из кафе
Женщина набрала кредитов на кавалеров из кафе Просмотров: 3015
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 7488
Под Печерским судом устроили разборки со стрельбой
Под Печерским судом устроили разборки со стрельбой Просмотров: 1467
Сейчас вы читаете новость «С днепровского стрелка издевались в воинской части - депутат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
января

Сгорели живьем: загорелся космический шаттл

Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 10036
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 8506
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 7533
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 7488
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 7416
Происшествия
Мать и ее сожитель снимали в порно малолетних брата и сестру
Мать и ее сожитель снимали в порно малолетних брата и сестру
3
 Просмотров: 585
"Женщина не пускала - пальнул ей в голову" - солдат рассказал, как расстреливал сослуживцев
"Женщина не пускала - пальнул ей в голову" - солдат рассказал, как расстреливал сослуживцев
 Просмотров: 1899
Кровавая трагедия в Днепре: против руководства Нацгвардии открыли производство
Кровавая трагедия в Днепре: против руководства Нацгвардии открыли производство Просмотров: 873
"Рос один, не знал компании" - односельчане рассказали о солдате, устроившем кровавую расправу в части
"Рос один, не знал компании" - односельчане рассказали о солдате, устроившем кровавую расправу в части Просмотров: 4410
Зеленский отреагировал на кровавую стрельбу в Днепре
Зеленский отреагировал на кровавую стрельбу в Днепре Просмотров: 2079
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
5
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
2
Зеленский объяснил свои слова о захвате Харькова
2
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
2
С днепровского стрелка издевались в воинской части - депутат
Голосов: 834
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть