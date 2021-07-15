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четверг, 15 июля 2021 14:46

"С детства боялся крови" - подробности гибели мужчины после ток-шоу

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&quot;С детства боялся крови&quot; - подробности гибели мужчины после ток-шоу
Жителя Днепропетровской области Александра Мироненко, который на днях стал героем программы "Говорит Украина", нашли у родного села с перерезанным горлом. Фото: скриншот с видео

В селе Шульговка Днепропетровской области не могут прийти в себя после гибели местного жителя 36-летнего Александра Мироненко, которого нашли с перерезанным горлом.

За день до его смерти в эфир вышла программа "Говорит Украина", в которой Александр рассказывал об избиении дочери 3-летней Кристины. Полученные травмы грозят девочке инвалидностью.

В Шульговке местные говорят о мужчине как о хорошем человеке, который никому зла не делал.

"Он был безотказный. А в семье всякое бывает. По нашему мнению, он что-то знал. Говорят, он себе перерезал горло. Вы бы себе перерезали горло? Легче повеситься. Значит, это кто перерезал", - считает местная жительница Любовь, передает Днепр TV.

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В версию следствия о самоубийстве в селе не верят. Не верят и родственники погибшего.

"Думаю, его убили. Он с детства боялся крови. Кто это сделал - не знаю", - говорит племянник умершего Юрий Хандрыка.

Мужчина жил с матерью. В последние дни у него участились приступы эпилепсии. В тот день утром они отправились к сестре, рассказала мать Александра Мироненко.

"Что случилось - не знаю. Шли вдвоем к дочери. Я пошла вперед, а он остался. В субботу, перед этим, он дважды упал возле печки, синяк набил, губа треснула. Как разошлись, больше его не видела. Сказал, что догонит. И я пошла", - говорит женщина.

После этого мужчина перестал отвечать на звонки. Сестра с мужем пошли искать. Нашли его тело в траве на мосту между селом Шульговка и хутором Судовка. Пятна крови были на дороге, а тело - на обочине. Рядом нашли обломок стекла, которым, вероятно, было перерезано горло.

У погибшего Александра Мироненко осталось шестеро детей.

На мосту между селом Шульговка и хутором Судовка в Днепропетровской области 13 июля нашли тело мужчины с перерезанным горлом. Погибшим оказался 36-летний Александр Мироненко. Он отец 3-летней девочки, которую до состояния комы избили мать и ее сожитель. Сам мужчина за день до смерти на одном из телеканалов на всю страну рассказал об издевательствах над ребенком.

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15
июля

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