С более чем 2,2 млн грн в руках пырнул себя ножом: неожиданные подробности о подозреваемом в двойном убийстве

В Луцке 62-летний мужчина зарубил 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь. Менее чем за месяц его самого убили в изоляторе. Фото: volynnews.com

62-летний Василий Пилипюк, который зарубил жену и дочь и был убит в изоляторе, незадолго до преступления пытался покончить с собой.

10 июня этого года он пытался зарезать себя на пляже озера в селе Згораны. Его с ножевым ранением госпитализировали в Любомльское ТМО. Тогда при мужчине нашли $77 тыс. и 169 тыс. грн. Об этом рассказывает ВолиньPost.

На следующий день после попытки самоубийства полицейские открыли уголовное производство по статье доведение до самоубийства. Следователь по делу подал в суд ходатайство, в котором просил наложить арест на изъятое после инцидента имущество, а именно - нож, одежду и деньги, говорится в постановлении Любомльского районного суда от 30 июня.

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Судья рассмотрел ходатайство следователя и удовлетворил его частично, наложив арест на нож и одежду, но не на деньги. Отказ в аресте имущества является основанием для его возвращения владельцу. Поэтому всю сумму отдали Пилипюку.

Василий и его бывшая жена Майя всегда конфликтовали, по словам знакомых супругов. Поэтому считают, что разделение денег могло привести к убийству женщины и их дочери Татьяны.

Где мужчина взял эти деньги, почему носил их с собой и какова их дальнейшая судьба - неизвестно. Но родные погибших женщин рассказывают, что у супругов был еще сын, который умер от тяжелой хронической болезни. До его смерти родители собирали деньги на его лечение.

20 июля Луцк всколыхнула новость о жестоком двойном убийстве. Там в квартире многоэтажки на ул. Соборности 62-летний Василий Пилипюк расправился с бывшей женой 56-летней Майей и дочерью 22-летней Татьяной. Жене в постели отрубил голову, дочь догнал с топором в коридоре. При этом соседи не слышали ни криков, ни ссор. В содеянном мужчина признался соседке. Та вызвала полицию. 10 августа Пилипюка нашли мертвым в камере следственного изолятора, где он находился по решению суда. Мужчину могли убить, по данным следователей.