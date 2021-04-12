Рыбак погиб в сетях, которые сам поставил

Вблизи села Голубовка Купянского района Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина.

Трагедия произошла днем ​​11 апреля, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: kh.dsns.gov.ua В Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний рыбак

"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - сказано в сообщении.

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Автор: kh.dsns.gov.ua Трагедия произошла, когда группа рыбаков проверяла сетки. Один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно

По предварительной информации, группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно, пишет 057.ua.

Возле села Бугорок Закарпатской области во время рыбалки погиб мужчина. Рыба затянула его на глубину - и он утонул.