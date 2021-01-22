Рядом лежал рюкзак: что известно о гибели военного

Возле погибшего лежал военный рюкзак Фото: westnews.info

42-летний военный, который в Луцке выпал из окна 6-го этажа, на момент трагедии был в квартире один.

Жил погибший с женой, которая тоже военная. Когда произошла трагедия, была на дежурстве.

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"Произошло все около 23:00. Соседка вышла на балкон и услышала, как что-то упало. Посмотрела и увидела, что человек лежит. Сама идти побоялась, поэтому вызвала меня, поскольку я председатель ОСМД дома. Я взял фонарик, мы с ней спустились. Посветил и увидел, что это наш сосед. Мы вызвали "скорую" и полицию ", - рассказал Gazeta.ua председатель ОСМД Юрий Петровский.

Когда "скорая" приехала, мужчина уже был мертв.

"Когда я к нему подошел, он еще головой водил, но пока приехала" скорая "он умер", - рассказал Юрий Петровский.

Возле погибшего лежал военный рюкзак. Что было внутри, неизвестно.

"Открытое уголовное производство по статье 115 с пометкой" несчастный случай ", - сообщили Gazeta.ua в секторе коммуникации полиции Волынской области.

У мужчины от предыдущего брака остался сын.

Трагедия произошла 20 января. Военный выпал из окна 6-го этажа. Мужчина находился в отпуске. Накануне он вернулся из командировки.