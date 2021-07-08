Руководитель отделения банка ушел на работу и пропал

На Тернопольщине пропал без вести 40-летний Владимир Будзинский. Фото: tp.npu.gov.ua

В поселке Гусятин Тернопольской области исчез руководитель районного отделения одного из государственных банков 40-летний Владимир Будзинский.

Он еще 5 июля уехал на работу и не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Об исчезновении мужа заявила его жена. Она сообщила, что муж утром ушел на работу и пропал. Полицейские изучают записи видеокамер, где мог проходить пропавший, опрашивают людей, которые могли его видеть и проверяют все возможные места, где он может находиться", - сказано в сообщении.

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Приметы пропавшего: рост около 170-175 см, плотного телосложения, волосы короткие темные. Был одет в серые матерчатые брюки, белую рубашку с коротким рукавом и черные туфли.

Автомобиль Владимира Будзинского нашли в Ровно, однако мужчины там не было. Продолжается розыск, пишет издание gazeta1.com.

Если кто-то узнал мужчину или знает, где он, просят звонить по телефонам: 8 (03552) 2-12-45, 0(67)3507180, 0(98)9286945 или на линию "102".

На Ровенщине разыскивали 56-летнего Михаила Ромашука. Он работает таксистом. Выехал из дома на своем автомобиле Dacia Sandero красного цвета и не вернулся. На связь не выходил, а телефон был выключен. Мужчину нашли через несколько дней живым и невредимым.