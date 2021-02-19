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пятница, 19 февраля 2021 17:25

Руководитель лагеря развращал и насиловал девочек. Следователи разыскали 11 жертв

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Руководитель лагеря развращал и насиловал девочек. Следователи разыскали 11 жертв
Во Львове пойдет под суд 46-летний руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей, который развращал и насиловал девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове 46-летний руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей развращал и насиловал девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Следователи доказали его причастность к 11 преступлениям, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские установили личности жертв злоумышленника - на время совершения преступлений они были малолетними девочками. Первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом", - рассказали следователи.

Сегодня, 19 февраля, правоохранители передали на рассмотрение суда обвинительный акт по подозреваемому. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Директора специализированного Дома ребенка в Измаиле Одесской области 59-летнего Виктора Проценко подозревают в сексуальном насилии и развращении трех воспитанниц в возрасте 5-7 лет. Дело передали в суд.

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