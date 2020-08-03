Роженице отдали умершею дочь в пакете с мусором

В Днепре роженицы выдали тело ее умершего ребенка в пакете с мусором. Фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr

В морге при больнице имени Мечникова в Днепре роженице выдали тело ее умершего во время родов ребенка в пакете с мусором.

Женщина с Каменского, рожала преждевременно - на 6-м месяце беременности. Планировала похоронить ребенка в родном городе и оформила все необходимые документы, рассказала на Facebook-странице "Просто Днепропетровск (Днепр)".

Патологоанатом была проинформирована о ее намерении, однако не учла, что увиденное может быть травмирующим.

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"Вы выбросили тело моей дочери мусорный пакет, даже не в целый, а в отрывки, не зашили после вскрытия тело, которое было уже 31 см роста, заломили ей ножки за голову и выбросили туда же в пакет резиновые перчатки в крови, в которых работали", - пишет женщина.

А при выдаче пакета ее заставили заплатить 200 гривен якобы "за моющие средства".

В Энергодаре Запорожской области после кесарева сечения на 8-м месяце беременности умерла новорожденная дочь 34-летней Елены и 32-летнего Святослава Наумичевых. Тело ребенка исчезло. У женщины сразу после родов начались осложнения. Роженицу перевезли в областную больницу, где медики боролись за ее жизнь еще 43 дня, но спасти ее не удалось.