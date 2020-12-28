Россиянин хотел дать взятку за въезд в Украину

Гражданин Российской Федерации пытался дать взятку, чтобы попасть в Украину. Видео опубликовала Государственная пограничная служба.
40-летний россиянин прилетел в столичный аэропорт "Борисполь" рейсом из Турции.
Во время мероприятий пограничного контроля ему было отказано в пересечении границы, так как иностранец не смог подтвердить цели поездки в Украину.
В понедельник утром, не дождавшись обратного рейса, мужчина решил подкупить пограничников. Предложил $300.
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Попытку дачи взятки пограничники пресекли и проинформировали сотрудников Национальной полиции.
Кроме составления документов об уголовном правонарушении, гражданину РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Иностранца отправлено обратным рейсом.
Осенью пограничники не впустили в Украину оператора пропагандистского российского телеканала Russia today.
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