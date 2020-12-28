Россиянин хотел дать взятку за въезд в Украину

Кроме составления документов об уголовном правонарушении, россиянину запретили въезд в Украину на 3 года. Фото: dpsu.gov.ua

Гражданин Российской Федерации пытался дать взятку, чтобы попасть в Украину. Видео опубликовала Государственная пограничная служба.

40-летний россиянин прилетел в столичный аэропорт "Борисполь" рейсом из Турции.

Во время мероприятий пограничного контроля ему было отказано в пересечении границы, так как иностранец не смог подтвердить цели поездки в Украину.

В понедельник утром, не дождавшись обратного рейса, мужчина решил подкупить пограничников. Предложил $300.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глюкозу развернули на украинской границе

Попытку дачи взятки пограничники пресекли и проинформировали сотрудников Национальной полиции.

Кроме составления документов об уголовном правонарушении, гражданину РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Иностранца отправлено обратным рейсом.

Осенью пограничники не впустили в Украину оператора пропагандистского российского телеканала Russia today.