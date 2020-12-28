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понедельник, 28 декабря 2020 11:51

Россиянин хотел дать взятку за въезд в Украину

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Россиянин хотел дать взятку за въезд в Украину
Кроме составления документов об уголовном правонарушении, россиянину запретили въезд в Украину на 3 года. Фото: dpsu.gov.ua

Гражданин Российской Федерации пытался дать взятку, чтобы попасть в Украину. Видео опубликовала Государственная пограничная служба.

40-летний россиянин прилетел в столичный аэропорт "Борисполь" рейсом из Турции.

Во время мероприятий пограничного контроля ему было отказано в пересечении границы, так как иностранец не смог подтвердить цели поездки в Украину.

В понедельник утром, не дождавшись обратного рейса, мужчина решил подкупить пограничников. Предложил $300.

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Попытку дачи взятки пограничники пресекли и проинформировали сотрудников Национальной полиции.

Кроме составления документов об уголовном правонарушении, гражданину РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Иностранца отправлено обратным рейсом.

Осенью пограничники не впустили в Украину оператора пропагандистского российского телеканала Russia today.

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