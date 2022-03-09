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среда, 09 марта 2022 16:00

Спецтема: Война России против Украины

Россияне распространяют фейк о еврейских погромах на Житомирщине

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Россияне распространяют фейк о еврейских погромах на Житомирщине
Российская пропаганда распространяет фейки о еврейских погромах. Фото: СБУ

Российская пропаганда продолжает распространять фейки. В этот раз на зарубежных ресурсах начали размещать статью о якобы преследовании евреев в Житомирской области.

Мол, местное население устраивает погромы, сообщает СБУ.

"Это – откровенная ложь, за счет которой враг пытается посеять межнациональную рознь внутри нашей страны", - говорится в сообщении.

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Российские фейки уже опроверг и главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.

"Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может вообще идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к какой-либо информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных вебсайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны реализовать свои смертоносные сценарии", – заявил он.

Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что у Украины якобы была "ядерная программа", работы по которой активизировались в 2014 году. В частности, этим россияне пытаются оправдать нападение на Украину и захват ЗАЭС и ЧАЭС.

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