Россияне построили понтонный мост через Припять на границе с Беларусью - CNN

На реке Припять на границе с Беларусью россияне построили понтонный мост. По нему движется техника. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, предоставленные компанией Capella Space, сообщает CNN.

Снимки сделали около 22.00 по киевскому времени в четверг 24 февраля.

Мост оккупантов через реку Припять на границе с Беларусью. Фото: CNN

Это место расположено в зоне отчуждения на территории белорусского Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

За 1,5 км от понтонного моста, у заброшенного белорусского села Довгляды, скопились десятки единиц техники.

Дорога с этого места, пересекая госграницу с Украиной, ведет к Чернобыльской АЭС.

CNN отмечает, что этот мост впервые был замечен еще 15 февраля.

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Вторые сутки, с 24 февраля, Вооруженные силы отражают атаку русских войск. Украинские города находятся под обстрелами вражеской техники.