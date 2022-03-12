Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины

Россия пообещала опубликовать списки персональных санкций против США и Запада Фото: GETTY

В России заявили, что конвои с иностранным оружием для Украины станут "законными целями" для вооруженных сил РФ.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишут РИА Новости.

"Россия предупредила США о последствиях передачи в Украину вооружений. Конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется Украине, станут законными целями для ВС РФ".

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Россия пообещала опубликовать списки персональных санкций против США и Запада. Рябков заявил, что Россия может возобновить диалог с США по безопасности, если Вашингтон к этому готов. Он сказал, что "не стал бы говорить, что предложения России по гарантиям безопасности полностью остаются в силе, поскольку ситуация изменилась".

В министерстве иностранных дел России сказали, что не исключают возможности развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС. "Не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать", - сказал он в ответ на вопрос о развертывании войск. Добавил, что все зависит от действий американских коллег.