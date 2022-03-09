Россия сбрасывает на Украину "тупые бомбы" - Пентагон

В США были замечены большие жертвы среди мирного населения. Фото: Mstyslav Chernov

Российские агрессоры при нападении на Украину используют неуправляемые бомбы.

Об этом сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, передает Reuters.

"У нас есть признаки того, что россияне действительно сбрасывают "тупые бомбы". Соединенные штаты наблюдают растущий ущерб гражданской инфраструктуре и количество жертв среди гражданского населения", - сказал он.

В Пентагоне сказали об этом после ракетного удара по детской больнице в Мариуполе. В этом городе за время войны убили не менее 1170 мирных жителей.

По данным Минобороны США, Россия уже выпустила более 710 ракет по территории Украины. Около 70 из них были запущены с территории Беларуси.

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Неуправляемые бомбы еще называют бомбами свободного падения или "тупыми бомбами". Это бомбы без системы наведения, они просто следуют баллистической траектории.

В результате вражеского авиаудара по роддому в Мариуполе пострадали 17 человек. Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город – на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации.