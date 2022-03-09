Россия сбрасывает на Украину "тупые бомбы" - Пентагон

 
Ексклюзивы
1/5
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1926
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 3996
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 1683
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 414
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3042
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6165
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3753
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 396
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12771
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2448
Фото
Все фото
8
7
16
12
6
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Из Ирпеня и Ворзеля вывезли более 3 тысяч человек.
Из Ирпеня и Ворзеля вывезли более 3 тысяч человек.
17 пострадавших, ищут погибших: показали последствия страшного авиаудара по Мариуполю
17 пострадавших, ищут погибших: показали последствия страшного авиаудара по Мариуполю
Оккупанты срывают эвакуацию в Киевской области
Оккупанты срывают эвакуацию в Киевской области
Важная информация для тех, кто ждет эвакуации - Минобороны Украины
Важная информация для тех, кто ждет эвакуации - Минобороны Украины
Видео
Все видео
Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность - Зеленский после авиаудара по Мариуполю требует закрыть небо
Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность - Зеленский после авиаудара по Мариуполю требует закрыть небо
Оккупанты захватили СИЗО и здание СБУ в Херсоне
Оккупанты захватили СИЗО и здание СБУ в Херсоне
У оккупантов нет ресурсов, они начали пьянствовать - СБУ
У оккупантов нет ресурсов, они начали пьянствовать - СБУ
"Мама, мы приехали в ад!" – перехвачен разговор русского солдата (18+)
"Мама, мы приехали в ад!" – перехвачен разговор русского солдата (18+)
"В этой ситуации мы фашисты" - пленный оккупант расплакался перед камерами
"В этой ситуации мы фашисты" - пленный оккупант расплакался перед камерами
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 7452
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3069
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 603
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1296
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2736
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 630
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 21:05

Спецтема: Война России против Украины

Россия сбрасывает на Украину "тупые бомбы" - Пентагон

  Комментировать
Россия сбрасывает на Украину &quot;тупые бомбы&quot; - Пентагон
В США были замечены большие жертвы среди мирного населения. Фото: Mstyslav Chernov

Российские агрессоры при нападении на Украину используют неуправляемые бомбы.

Об этом сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, передает Reuters.

"У нас есть признаки того, что россияне действительно сбрасывают "тупые бомбы". Соединенные штаты наблюдают растущий ущерб гражданской инфраструктуре и количество жертв среди гражданского населения", - сказал он.

В Пентагоне сказали об этом после ракетного удара по детской больнице в Мариуполе. В этом городе за время войны убили не менее 1170 мирных жителей.

По данным Минобороны США, Россия уже выпустила более 710 ракет по территории Украины. Около 70 из них были запущены с территории Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам

Неуправляемые бомбы еще называют бомбами свободного падения или "тупыми бомбами". Это бомбы без системы наведения, они просто следуют баллистической траектории.

В результате вражеского авиаудара по роддому в Мариуполе пострадали 17 человек.

Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город – на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия сбрасывает на Украину "тупые бомбы" - Пентагон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 2 Просмотров: 58130
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 50014
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 37348
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 26475
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 26437
Происшествия
ПВО работает: Генштаб показал уничтоженные вражеские цели над зоной ООС и Киевщиной
ПВО работает: Генштаб показал уничтоженные вражеские цели над зоной ООС и Киевщиной Просмотров: 1197
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
8
 Просмотров: 1773
Из Ирпеня и Ворзеля вывезли более 3 тысяч человек.
Из Ирпеня и Ворзеля вывезли более 3 тысяч человек.
7
 Просмотров: 126
17 пострадавших, ищут погибших: показали последствия страшного авиаудара по Мариуполю
17 пострадавших, ищут погибших: показали последствия страшного авиаудара по Мариуполю
16
 Просмотров: 1197
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк 1 Просмотров: 2610
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
1
Сын и внук Ротару на лодке бежали из Украины
1
"Теперь у тебя есть два норковых манто" - обнародовали разговор оккупанта-мародера с женой
Голосов: 1600
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть