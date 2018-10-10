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среда, 10 октября 2018 07:35

Россия ни при чем: экс-разведчик про "руку Кремля" во взрывах под Ичней

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Россия ни при чем: экс-разведчик про &quot;руку Кремля&quot; во взрывах под Ичней
Взрывы и пожар на 6-м арсенале в смт. Дружба Ичнянского района Черниговщины произошли 9 октября. Из окрестных сел эвакуировали людей. Фото - полиция

Чрезвычайное происшествие со взрывами на военных складах под Ичней Черниговской области не вписывается в стратегию Кремля по Украине.

Для России лучше дестабилизировать ситуацию в политической, социальной и религиозной сферах. Такое мнение высказал экс-глава службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, передает "Апостроф".

"Сейчас их действия направлены на более глубокие политические акции плюс тактические действия на уровне ООС", - сказал Маломуж, отметив, что это есть ключевой тактикой Кремля в Украине.

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По его словам, действия Кремля направлены на смену власти на президентских и парламентских выборах в Украине

Следствие рассматривает основной версией пожара на военном арсенале вблизи Ични на Черниговщине действия российской диверсионной группы. Вторая версия - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

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