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понедельник, 14 марта 2022 08:31

Россия нанесла авиаудары по Николаевщине: показали страшные последствия

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Россия нанесла авиаудары по Николаевщине: показали страшные последствия
Оккупанты обстреляли Николаевскую область. Фото: ВСУ

14 марта в 06:00 российские оккупанты ударили по Снегиревке Николаевской области.

В результате авиационного обстрела повреждены пять жилых домов по ул. Жовтневой, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

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Один человек погиб. Шестерых спасли из-под завалов.

По состоянию на 8:00 спасатели локализовали пожары, выполняют работы по разборке конструкций.

Людей, чьи дома повреждены в результате обстрела, поселят в помещении бывшего территориального центра социального обслуживания, сообщила глава Снигиревской ОТГ Инны Бойко.

В поселке Ставище Житомирского района в ночь на 14 марта оккупанты нанесли ракетный удар по административным зданиям.

В результате атаки врага пострадали четыре человека.

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