Россия нанесла авиаудары по Николаевщине: показали страшные последствия

14 марта в 06:00 российские оккупанты ударили по Снегиревке Николаевской области.
В результате авиационного обстрела повреждены пять жилых домов по ул. Жовтневой, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.
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Один человек погиб. Шестерых спасли из-под завалов.
По состоянию на 8:00 спасатели локализовали пожары, выполняют работы по разборке конструкций.
Людей, чьи дома повреждены в результате обстрела, поселят в помещении бывшего территориального центра социального обслуживания, сообщила глава Снигиревской ОТГ Инны Бойко.
В поселке Ставище Житомирского района в ночь на 14 марта оккупанты нанесли ракетный удар по административным зданиям.
В результате атаки врага пострадали четыре человека.
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