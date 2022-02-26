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суббота, 26 февраля 2022 20:27

Спецтема: Напад Росії на Україну

Российским оккупантам насыпают из артиллерии – они остановились в направлении Киева

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Российским оккупантам насыпают из артиллерии – они остановились в направлении Киева
Техника разбитого врага. Фото: Facebook.com/UkrainianLandForces

Российский оккупант терпит потери и пока не двигается в сторону Киева.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге, сообщает Gazeta.ua.

"У противника – оперативная пауза. Но она взята им не добровольно. А это благодаря огромным потерям, которые они понесли, пытаясь атаковать позиции защитников Украины", – сказал Арестович.

По его словам, противник продолжает накопление западнее Киева. Украинская армия наносит по врагу артиллерийские удары.

"Мы сбили им темпы, сейчас они не двигаются в сторону Киева, потому что им очень больно и горько", - сказал Арестович.

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