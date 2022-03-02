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среда, 02 марта 2022 11:45

Спецтема: Напад Росії на Україну

Российский враг все ближе к Киеву, готовимся - Кличко

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Российский враг все ближе к Киеву, готовимся - Кличко
Будем защищать Киев, сказал мэр.

Российский враг стягивает силы все ближе к Киеву.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Ночью обстреливал Белую церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле.

Мы готовимся и будем защищать Киев!", – заявил.

Мэр призвал всех киевлян не терять выдержку. Не верить дезинформации.

"Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам!" - обратился.

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Вчера две вражеские ракеты попали в телевышку. Погибли пять мирных киевлян, сообщил Кличко.

"Я прошу всех, из соображений безопасности, без крайней необходимости не выходить на улицы. По сигналу тревоги – следовать в укрытие.

Соблюдать комендантский час. Он, напомню, продолжается в городе с 20:00 до 7:00", – обратился.

В городе установлены блокпосты и укрепления. Критическая инфраструктура столицы работает.

Общественный транспорт – работает. Предпочтительно, чтобы перевозить работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Маршруты его – на сайте городской власти.

"В столице уже работает гуманитарный штаб, который собирает помощь для тех, кому она сегодня нужна. Весь перечень необходимого и контакты штаба – на сайте городских властей", - сообщил мэр.

1 марта российские оккупационные войска выстрелили по Киевской телебашне.

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