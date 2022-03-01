Российские военные испытывают значительное облучение в Чернобыльской зоне, которую сами обстреливали

Оккупанты России захватили Чернобыльскую атомную станцию 24 февраля. В заложниках – работники ЧАЭС. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Российские оккупанты испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения, что спровоцирует онкологические заболевания.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечается, что враги в зоне отчуждения не соблюдают личную безопасность при работе на радиоактивно загрязненной территории. По всей вероятности, они даже не обладают навыками ее обеспечения.

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"Захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний. Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству", - говорится в сообщении.

Оккупанты России захватили Чернобыльскую атомную станцию ​​24 февраля. Войска РФ продвигались к объекту через зону отчуждения, где позже, вдоль вероятных направлений их продвижения был зафиксирован повышенный уровень радиационного загрязнения. Одной из причин этого могла быть радиационная пыль, поднимавшаяся в результате прохода техники и личного состава армии РФ вдоль отдельных участков зоны отчуждения, где имеются очаги повышенного уровня радиации. У русских военных есть возможность сохранить свою жизнь и приблизить мир. Те, кто сдаст оружие и добровольно сдастся Украине, получит полную амнистию и 5 млн руб. компенсации, подчеркнул министр обороны Алексей Резников. Это инициатива международного ИТ-сообщества. Минобороны пошло на такой шаг, чтобы сохранить жизнь украинцев.