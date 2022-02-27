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Российские оккупанты убили в Украине пять детей

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Российские оккупанты убили в Украине пять детей
На крыше больницы были замечены вражеские отметины. Фото: УНИАН

Россияне убили в Украине уже более 200 человек. Среди них – пятеро детей.

Об этом сообщила ТСН.

В самом начале войны в Чугуеве, Харьковской области, обломки ракеты убили 13-летнего мальчика. Во время обстрела в Херсонской области застрял семнадцатилетний юноша. Еще один ребенок в результате обстрела был убит в Мариуполе.

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"Малыш в Киеве скончался из-за ранений, полученных во время уличного боя. Еще одна жертва российской агрессии - шестилетний мальчик, он тоже - киевлянин", - сообщила ТСН.

В больницу Охматдет вчера доставляли раненых детей. На самой больнице были замечены вражеские метки. Их убрали.

Оккупанты коварно атакуют жилые кварталы в Харькове. Снаряд попал в 9-этажку, погибла женщина, спасатели эвакуировали 2 десятка человек.

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