Российские боевики снова обстреливали села

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 3033
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 459
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 270
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1107
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2853
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 441
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2115
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2232
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5202
Фото
Все фото
5
4
9
8
5
Сломанные ноги и многочисленные раны: в здании полиции на работников обвалился потолок
Сломанные ноги и многочисленные раны: в здании полиции на работников обвалился потолок
Легковушки сошлись в смертельном столкновении. Среди погибших - 2 детей
Легковушки сошлись в смертельном столкновении. Среди погибших - 2 детей
В Киеве Logan столкнул с дороги Lexus: погибла пешеход
В Киеве Logan столкнул с дороги Lexus: погибла пешеход
Женщина разбила 6 машин: фото масштабной аварии
Женщина разбила 6 машин: фото масштабной аварии
Водитель &quot;потерял&quot; 35-летнего пассажира. Он умер в больнице
Водитель "потерял" 35-летнего пассажира. Он умер в больнице
Видео
Все видео
Lexus снес пешеходов: видео смертельной аварии в Киеве
Lexus снес пешеходов: видео смертельной аварии в Киеве
Под Киевом маршрутка после удара влетела во двор: показали видео
Под Киевом маршрутка после удара влетела во двор: показали видео
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
Собиралась прыгнуть с крыши: полицейские спасли девушку от самоубийства
Собиралась прыгнуть с крыши: полицейские спасли девушку от самоубийства
Обнародовали видео возгорания самолета с украинцами в Египте
Обнародовали видео возгорания самолета с украинцами в Египте
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1224
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 918
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3798
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2097
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 342
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 08:01

Российские боевики снова обстреливали села

  Комментировать
Российские боевики снова обстреливали села
На Донбассе снова нарушили тишину. Фото: prm.ua

11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Вчера, 11 ноября, один военнослужащий ранен. Потерь не зафиксировано, сообщили в ООС.

Кроме этого, противник воспользовался запрещенными Минскими договоренностями минометами калибра 82 и 120 у Гнутово, у Южного и неподалеку Новолуганского. Кроме этого, обстреляли еще 6 населенных пунктов.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведение сил не помогло: путинские боевики продолжают обстрелы.

Генштаб заявил, что в Золотом-4 вполне безопасно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские боевики снова обстреливали села». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 22158
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 15624
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 11790
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 15 Просмотров: 9955
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
 Просмотров: 7794
Происшествия
Пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим
Пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим Просмотров: 216
Неизвестные избили и ограбили семью адвоката
Неизвестные избили и ограбили семью адвоката Просмотров: 387
Lexus снес пешеходов: видео смертельной аварии в Киеве
Lexus снес пешеходов: видео смертельной аварии в Киеве
 Просмотров: 1737
Рассказали подробности о ДТП с четырьмя погибшими под Киевом
Рассказали подробности о ДТП с четырьмя погибшими под Киевом Просмотров: 1179
Били молотком: подробности зверского нападения на ветерана АТО с женой
Били молотком: подробности зверского нападения на ветерана АТО с женой Просмотров: 2448
Больше всего комментируют
15
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 860
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua