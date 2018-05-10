Романтическая прогулка закончилась смертью: в Киеве была найдена девушка в шахте лифта. Фото

Автор: dtp.kiav.ua В Киеве молодая девушка упала в шахту лифта

В Киеве в шахте лифта было найдено тело молодой 19-летней девушки.

Координатор группы dtp.kiev.ua, Влад Антонов, опубликовал жуткие фото с места ЧП.

"Ужасное ЧП в Киеве на Победы, 133: на строительстве девушка 1999 года рождения упала в шахту лифта с большой высоты. К сожалению, погибла на месте. Вытягивали спасатели КАРС", - сообщил он в своем посте в Facebook.

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Как сообщает "Киев оперативный", молодая пара оказалась на строительстве из-за желания сделать себе романтическое свидание на верхних этажах недостроя.

"Пока неизвестно как, но девушка упала в шахту лифта с высоты 25-го этажа. И хотя спасатели, врачи и полицейские прибыли достаточно быстро и изо всех сил пытались спасти девушке жизнь - чуда не произошло", - сказано в сообщении.

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