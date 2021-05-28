"Роман" 8-летней украинки с блогером: история получила продолжение

Сейчас расследование по этому делу продолжается, потому что контент, который они публиковали, считается недопустимым Фото: instagram.com/milamaxanets

Блогерша Милана Махинации после волны хейта, которая хлынула после ее романа в интернете с блогером Пашей Паем, снова стала выкладывать с ним фото.

Накануне им запретили встречаться. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передают Факты.

"Сложившаяся ситуация еще раз подтверждает, насколько сегодня важно говорить об онлайн-безопасность не только с детьми, но и со взрослыми. К сожалению, иногда родители сами подвергают сыновей и дочерей опасности", - сказал Кулеба.

Сейчас расследование по этому делу продолжается, потому что контент, который они публиковали, считается недопустимым.

"Этот контент может вредить не только детям, непосредственно его создающим, но и тем, кто наблюдает за ними, берет с них пример. Поэтому я и обратился в МВД, Генпрокуратуру, киберполицию, социальные службы для установления фактов и соответствующего реагирования ", - рассказал Кулеба.

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Он напомнил, что сейчас уголовное производство открыто и расследование продолжается. Кулеба отмечает, что общество должно сразу реагировать, если видит подобный контент в сети.

"К сожалению, родители иногда не видят границы и просто развлечение превращается в эксплуатацию сына или дочери. В каждом конкретном случае нужно разбираться, чтобы сказать, есть здесь нарушение или нет. Считаю, что общество должно реагировать на тот контент, участие в котором может негативно повлиять на ребенка. В частности, сообщать в киберполицию, если наткнулись на такие материалы ", - добавил омбудсмен.

14 марта 2021-го пользователи соцсетей обратили внимание на несовершеннолетних блогеров - Милану из Украины и Павла из РФ. В их аккаунтах появились фотографии и видео, на которых дети откровенно позируют, обнимаются и целуются на камеру. Сеть взорвалась негодованием. Уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба обратился в киберполицию с просьбой расследовать откровенные публикации в соцсетях этих несовершеннолетних.