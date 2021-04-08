"Роман" 8-летней украинки с блогером: девочка сравнила себя с гениями - Бетховеном и Ван Гогом

На своей странице в Instagram девочка написала, что много по-настоящему талантливые, гениальные люди имели отклонения, отличались от других, тем самым вызывая к себе негативное отношение и оценки Фото: instagram.com/milamaxanets

Блогерша 8-летняя Милана Маханец после волны хейта, которая хлынула после ее якобы "романа" с 13-летним коллегой Пашей Паем, сравнила себя с гениями - Ван Гогом, Гофманом, Достоевским, Пушкиным и другими писателями, музыкантами и художниками.

В Instagram девочка написала, что много по-настоящему талантливые, гениальные люди имели отклонения, отличались от других, тем самым вызывая к себе негативное отношение и оценки.

"Стоит ли загонять этих людей в рамки стандартов, или они нужны миру такими, какими они есть?" - написала Милана.

В список гениев "с отклонениями" блогерша внесла одержимого бесом Ван Гога, Гофмана, страдавшего манией преследования и галлюцинациями, Врубеля и Хармса, которые были клиентами психушки, Достоевского с его эпилепсией, Мандельштама с неврозом и попытками суицида.

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"Серьезными нарушениями психики страдали Шуман, Бетховен, Гаршин, Гоголь, Руссо, Ницше, Чюрленис, Гендель. Анна Ахматова боялась открытых пространств, а Маяковский инфекций, он везде носил с собой мыльницу", - продолжила девочка список фамилий, некоторые из которых незнакомые даже многим взрослым.

Но это еще не все: в перечень гениев "с отклонениями" вошли Берлиоз, Рафаэль, Крамской, Державин, Мопассан, Глинка, Скрябин и даже Пушкин.

14 марта 2021-го пользователи соцсетей обратили внимание на несовершеннолетних блогеров - Милану из Украины и Павла из РФ. В их аккаунтах появились фотографии и видео, на которых дети откровенно позируют, обнимаются и целуются на камеру. Сеть взорвалась негодованием. Уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба обратился в киберполицию с просьбой расследовать откровенные публикации в соцсетях этих несовершеннолетних.