Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками

На Днепропетровщине разоблачили банду преступников, которые совершали тяжкие преступления.

На счету бандитов - вооруженные разбойные нападения, похищения людей и продажа наркотиков, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Фото: dp.npu.gov.ua

"34-летний житель Никополя к началу 2020 году создал преступную организацию, подобрал людей и распределил между ними роли. В состав группы входило до 15 жителей Никополя, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности и имели преступный опыт. Часть участников занималась сбытом наркотиков, другие входили в так называемый силовой блок - похищали людей с целью вымогательства денег. По предварительной информации, ежемесячный оборот запрещенных веществ составил почти 6 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

По месту жительства злоумышленников полицейские провели 17 обысков и изъяли оружие, гранаты, наркотические средства и деньги.

Шестерых участников банды и ее организатора задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве разоблачили группу квартирных воров, которую организовали 2 правоохранителя. В мае этого года они, сговорившись с тремя грузинами, залезли в квартиру киевлянина и украли почти $13 тыс. Деньги распределили между собой.