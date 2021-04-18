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воскресенье, 18 апреля 2021 13:52

Роковое столкновение Daewoo и ВАЗ: тела погибших и пострадавшего вырезали из машин

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Вблизи с. Солобковцы в Ярмолинецком районе Хмельницкой области при столкновении Daewoo и ВАЗ погибли два человека. Еще один человек получил травмы.

Авария произошла 17 апреля около 15:40, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: facebook.com/DSNSKHM
  В Хмельницкой области столкнулись Daewoo и ВАЗ. Потерпевшего и тела двух погибших пришлось вырезать из авто
В Хмельницкой области столкнулись Daewoo и ВАЗ. Потерпевшего и тела двух погибших пришлось вырезать из авто

"Погибли 22 и 60-летний мужчины. Тела погибших и еще одного пострадавшего спасатели освободили из искореженных конструкций автомобилей с помощью спецоборудования", - рассказали в ведомстве.

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Причины и обстоятельства столкновения устанавливают специалисты.

В Одессе на Люстдорфской дороге легковушка Ford вылетела с дороги во двор "хрущевки". Машина несколько раз перевернулась и полетела к середине двора дома, где врезалась в деревья. Внутри было пять человек. В результате аварии погибли двое: водитель - на месте происшествия, один из его пассажиров - в больнице. Другие - травмированы.

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