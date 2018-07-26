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четверг, 26 июля 2018 18:18

Рога вместо бензина: мужчина хотел вывести 92 кг контрабанды
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Мужчину пытался незаконно вывезти из Украины в Беларусь 92 кг оленьих рогов
Фото: brest.customs.gov.by
Мужчину пытался незаконно вывезти из Украины в Беларусь 92 кг оленьих рогов
Мужчину пытался незаконно вывезти из Украины в Беларусь 92 кг оленьих рогов

Мужчина пытался незаконно вывезти из Украины в Беларусь 92 кг оленьих рогов в бензобаке.

Тайник обнаружили на пункте "Мокраны", сообщает Брестская таможня.

Безработный 21-летний житель Брестского района возвращался из Украины за рулем автомобиля Volkswagen.

На пункте пересечения границы он выбрал "зеленый коридор", показав, что не имеет товаров, подлежащих декларированию. Автомобиль был оборудован газобаллонной установкой. А в топливном баке таможенники нашли распиленные оленьи рога. Специалисты оценили их стоимость более чем в $1,7 тыс.

Импорт оленьих рогов в Беларусь для декоративного использования не запрещен, но, согласно законодательству, такие товары должны обязательно декларироваться и иметь ветеринарные сертификаты.

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Автомобиль 1992 года выпуска у мужчины изъяли до решения суда. Нарушителю грозит штраф с конфискацией товара и автомобиля.

Борьба с контрабандой будет постоянной и системной. Об этом премьер Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала ICTV. "Мы сейчас должны реально с этим жестко бороться. И даже если надо, то и силовыми методами. Один раз покажем и будет порядок. Я сейчас хочу обратиться ко всем таможенникам Украины, ко всем правоохранителей, и бизнесу в частности, - если кто-то считает, что это разовая акция, то это не так. Это новая, абсолютно прозрачная система", - сказал Гройсман.

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