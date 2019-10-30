Родители сутки не везли в больницу ошпаренного 4-летнего сына

В Коростене Житомирской области 4-летний мальчик случайно вылил на себя банку с кипятком, которая стояла на холодильнике. Получил тяжелые ожоги лица, шеи и груди. Однако родители не везли сына в больницу Обратились только через сутки, когда его состояние существенно ухудшилось.

Сейчас мальчик в реанимации районной больницы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zt.npu.gov.ua В семье, кроме пострадавшего мальчика, еще двое братьев 2 и 1 года

"При госпитализации у ребенка предварительно диагностированы тяжелые ожоги и шок. Поэтому мы начали уголовное производство за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Семья находилась под сопровождением социальных служб. Сейчас с ней работают ювенальные инспекторы полиции", - рассказал начальник Коростенского отдела полиции Михаил Старовойт.

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В семье, кроме пострадавшего, еще двое братьев 2 и 1 года. 30-летний отец и 25-летняя мать живут в гражданском браке.

Автор: zt.npu.gov.ua В Коростене Житомирской 4-летний мальчик случайно вылил на себя банку с кипятком, которая стояла на холодильнике

Если их вина будет доказана - могут получить 5 лет за решеткой.

В Одесской больнице скончался 1-летний Даниил Черненко, который упал в ведро с кипятком и получил 80% ожогов тела. После трагического случая ребенок прожил 11 дней, но спасти жизнь не удалось.