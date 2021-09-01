Родители отвлеклись: неуправляемая коляска с ребенком летела по эскалатору

ЧП произошло в "Эпицентре". Фото: скриншот с видео

В Киеве родители отвлеклись и отпустили коляску с ребенком на эскалаторе. ЧП произошло в строительном супермаркете.

Видео инцидента обнародовало сообщество dtp.kiev.ua в Telegram.

На кадрах видно, что коляска с ребенком быстро поехала по эскалатору. История завершилась благополучно. Поймал коляску проходивший мимо мужчина.

Родители могли отвлечься на телефон и не заметили, как коляска покатилась вниз, предположили в комментариях.

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В Киеве отец потерял 2-месячную девочку во время прогулки. Вернулся домой пьяным и без дочери. Поиски девочки длились 2 ч. Их усложняло пьяное состояние отца. Он не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком.