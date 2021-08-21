Ревнивый мужчина поджег дом бывшей

Ревнивцу грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Фото: ua.news

В Буче под Киевом мужчина бросил в здание бывшей бутылку с зажигательной смесью.

Причиной такого поступка стала ревность. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

Погибших или пострадавших в результате инцидента нет.

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Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель, который из ревности к своей бывшей жене поджег дом с помощью бутылки с зажигательной смесью.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

В Донецкой области 36-летний мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег свою сожительницу. Во время задержания он пытался сжечь и полицейских.