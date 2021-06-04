Ревнивица зарезала младшую соперницу

 
Ексклюзивы
1/5
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 207
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Просмотров: 99
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 270
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 684
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 378
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 558
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 729
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 450
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 252
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 405
Фото
Все фото
6
5
8
3
4
Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
Затоплены дома, поломаны деревья, водой залило автобусы - последствия мощного ливня
Затоплены дома, поломаны деревья, водой залило автобусы - последствия мощного ливня
Столько наличных вы не видели: в багажнике авто таможенника нашли $700 тыс.
Столько наличных вы не видели: в багажнике авто таможенника нашли $700 тыс.
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Видео
Все видео
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
13-летняя девушка убила водителя Uber
13-летняя девушка убила водителя Uber
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Мужчина взял в заложники сына и его мать. Грозился убить
Мужчина взял в заложники сына и его мать. Грозился убить
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Просмотров: 99
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 378
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 423
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 855
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 июня 2021
Просмотров: 36
Про лапу тигра й війну, якої "немає"
Конфлікт хлопчачого гурту зі слабшими сусідами гаситься миротворчими стусанами. Зійшлися інтереси села й невеликого кутка – на чужу територію ...
пятница, 04 июня 2021 18:41

Ревнивица зарезала младшую соперницу

  Комментировать
Ревнивица зарезала младшую соперницу
В Хмельницкой области 59-летняя ревнивица зарезала 43-летнюю знакомую. Фото: hm.npu.gov.ua

В Городке Хмельницкой области в одном из частных домов поссорились женщины 59 и 43 лет. В результате старшая зарезала младшую.

Трагедия произошла 3 июня около 16:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом 20-летняя ревнивица зарезала возлюбленного

"Между женщинами произошел конфликт из-за ревности. Во время ссоры 59-летняя местная жительница кухонным ножом нанесла удар в сердце своей 43-летней оппонентке, от чего та скончалась на месте. Сначала злоумышленница уверяла полицейских, что ей не известна причина смерти женщины. Но, запутавшись в показаниях, таки призналась, что убила знакомую", - сказано в сообщении.

Подозреваемую задержали, она находится в изоляторе временного содержания. За умышленное убийства ей грозит до 15 лет заключения.

В Тячеве на Закарпатье 41-летняя женщина из ревности к мужу нанесла 52-летней знакомой телесные повреждения. А потом ввела в ее тело неустановленный предмет. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подозреваемая пыталась скрыть свою причастность к преступлению.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ревнивица зарезала младшую соперницу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

День борьбы с кариесом: как защитить зубы

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 11756
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 8226
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 5508
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4653
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4347
Происшествия
Кадры "голой" фотосессии с украинками в Дубае выставили на аукцион
Кадры "голой" фотосессии с украинками в Дубае выставили на аукцион Просмотров: 99
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
 Просмотров: 207
Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
6
 Просмотров: 495
Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
5
 Просмотров: 405
Погибшую в турецких горах украинку привезли домой
Погибшую в турецких горах украинку привезли домой Просмотров: 153
Больше всего комментируют
42
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
4
Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 2811
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть