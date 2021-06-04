Ревнивица зарезала младшую соперницу

В Хмельницкой области 59-летняя ревнивица зарезала 43-летнюю знакомую. Фото: hm.npu.gov.ua

В Городке Хмельницкой области в одном из частных домов поссорились женщины 59 и 43 лет. В результате старшая зарезала младшую.

Трагедия произошла 3 июня около 16:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между женщинами произошел конфликт из-за ревности. Во время ссоры 59-летняя местная жительница кухонным ножом нанесла удар в сердце своей 43-летней оппонентке, от чего та скончалась на месте. Сначала злоумышленница уверяла полицейских, что ей не известна причина смерти женщины. Но, запутавшись в показаниях, таки призналась, что убила знакомую", - сказано в сообщении.

Подозреваемую задержали, она находится в изоляторе временного содержания. За умышленное убийства ей грозит до 15 лет заключения.

В Тячеве на Закарпатье 41-летняя женщина из ревности к мужу нанесла 52-летней знакомой телесные повреждения. А потом ввела в ее тело неустановленный предмет. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подозреваемая пыталась скрыть свою причастность к преступлению.