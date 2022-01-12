Ревнивец забил до смерти беременную жену

Фото: facebook.com/Андрей Небытов

В поселке Барышевка на Киевщине 30-летний выпивший мужчина поссорился с женой и избил ее до смерти.

Женщина была беременна, по предварительным данным. Мужчина объяснил – приревновал, поэтому "воспитывал", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Муж пришел домой под хмельком, оскорблял свою 34-летнюю жену. Между ними возникла ссора. Разъяренный мужчина бил женщину кулаками по голове. Остановился, когда заметил, что мертва", - сказано в сообщении.

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Свидетелем конфликта был отчим потерпевшей. Пока он вызвал медиков, злоумышленник помыл жену и уложил в постель, словно она заснула.

Женщина скончалась от разрыва внутренних органов и кровопотери. Была ли беременна – эксперты еще устанавливают, по информации начальника областной полиции Андрея Небитова.

Сиротой осталась 15-летняя дочь женщины от первого брака.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

В Запорожье житель Мелитопольского района до смерти забил свою сожительницу. Причиной избиения стала ревность. После этого мужчина пытался выдать ее смерть за естественную.