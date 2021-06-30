Ревнивец прострелил односельчанину грудь и загнал в лесополосу

Фото: od.npu.gov.ua

В одном из сел Куяльницкой ОТГ в Одесской области 55-летний мужчина прострелил грудь 30-летнему односельчанину.

Пострадавшего госпитализировали. А стрелка задержали. Объяснить свои действия он не может. Предварительно, за оружие взялся из-за ревности, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Оператор "скорой" сообщил, что в помощи нуждается 30-летний мужчина. Полицейские вместе с врачами разыскали пострадавшего в лесопосадке, где он скрывался от злоумышленника. Медики госпитализировали мужчину в больницу с проникающим ранением грудной клетки, пневмотораксом и травматическим шоком. Полицейские же выяснили, что из ружья в потерпевшего, приближающегося к его дому, попал односельчанин", - сказано в сообщении.

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Подозреваемого задержали дома. Там же изъяли охотничье ружье, добавил начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

"Полные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного следствия. Также правоохранителям предстоит выяснить, откуда у мужчины огнестрельное оружие", - говорит Ноздратенко.

Стрелец находится под домашним арестом. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

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