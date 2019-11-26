Ревнивец посреди улицы забил до смерти незнакомца

В Белой Церкви Киевской области задержали 30-летнего мужчину, который на улице забил до смерти незнакомца. Фото - kv.npu.gov.ua

В Белой Церкви Киевской области задержали 30-летнего мужчину, который на улице забил до смерти незнакомца.

Приревновал его к своей жене, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина увидел возле своей жены неизвестного, когда та вышла из развлекательного заведения. Он ударами повалил незнакомца на землю и продолжил бить ногами по голове. От полученных травм пострадавший, 47-летний местный житель, скончался на месте до приезда медиков. После совершенного нападавший сбежал", - рассказали в полиции.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

38-летнего жителя Переяслава Киевской области похитил ревнивец, который заподозрил свою жену в измене. Хотел "выяснить все вопросы" с вероятным ухажером. На помощь позвал своих товарищей.