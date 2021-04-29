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четверг, 29 апреля 2021 18:10

Рэкетиры посреди улицы требовали у иностранцев вымышленный долг
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В центре Киева задержали мужчин, которые требовали у иностранцев вымышленный долг.

Преступники угрожали мужчине и его семье по телефону и при личной встрече, сообщили в пресс служба Киевской городской прокуратуры.

"По данным следствия, двое мужчин 1993 и 1995 г.р., уроженцы иностранного государства, угрожая физической расправой гражданину Турции и его семье, требовали у последнего денежные средства в размере 1600 долларов США в качестве несуществующего долга. Группу задержали непосредственно на месте совершения преступления на бульваре Леси Украинский в центре Киева во время передачи средств ", - говорится в сообщении.

Преступники угрожали мужчине и его семье по телефону и при личной встрече
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Преступники угрожали мужчине и его семье по телефону и при личной встрече
Преступники угрожали мужчине и его семье по телефону и при личной встрече

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Злоумышленникам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

В Хмельницком правоохранители задержали группу злоумышленников, которые требовали у местного жителя 100 тыс. грн. В случае неуплаты угрожали расправой.

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