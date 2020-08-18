Рецидивист бежал от полиции и поплатился жизнью

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В Харькове во дворе дома по ул. Победы нашли тело 39-летнего мужчины вечером 17 августа.

Выяснилось, он убегал от полицейских. Пытался перелезть через балкон квартиры на 8-м этаже, но сорвался, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

"Мужчина был в гостях у своей знакомой. Но в тот момент к женщине наведались правоохранители, чтобы проверить причастность мужчины к грабежу. Хозяйка добровольно впустила полицейских и сообщила, что мужчина находится в квартире. Однако полицейские его в квартире не нашли.А позже было обнаружено его тело", - рассказал начальник областной полиции Валерий Сокуренко.

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Погибший - неоднократно судимый за разбои, кражи, грабежи.

Следователи открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства гибели мужчины.

В Днепре водитель Audi убегал от правоохранителей порядка и сбил трех пешеходов. Трагедия произошла на перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской.