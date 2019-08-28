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среда, 28 августа 2019 14:51

Ребенок позвонила из-под обломков: что происходит на месте обрушения дома в Дрогобыче
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В Дрогобыче Львовской из-за взрыва обрушилась часть 4-этажного дома. 2 человека погибли, 7 - госпитализированы с ранениями. Трое, в том числе 1 ребенок, в тяжелом состоянии
Фото: dsns.gov.ua
В Дрогобыче Львовской из-за взрыва обрушилась часть 4-этажного дома. 2 человека погибли, 7 - госпитализированы с ранениями. Трое, в том числе 1 ребенок, в тяжелом состоянии
В Дрогобыче Львовской из-за взрыва обрушилась часть 4-этажного дома. 2 человека погибли, 7 - госпитализированы с ранениями. Трое, в том числе 1 ребенок, в тяжелом состоянии
В Дрогобыче Львовской из-за взрыва обрушилась часть 4-этажного дома. 2 человека погибли, 7 - госпитализированы с ранениями. Трое, в том числе 1 ребенок, в тяжелом состоянии
В Дрогобыче Львовской из-за взрыва обрушилась часть 4-этажного дома. 2 человека погибли, 7 - госпитализированы с ранениями. Трое, в том числе 1 ребенок, в тяжелом состоянии

Из-под завалов разрушенного дома в Дрогобыче Львовской области позвонила ребенок. Об этом звонок спасателям сообщил мужчина в шоковом состоянии.

Поиск людей на обвале продолжается. Здание отгородили, есть опасность, что посыплется дальше, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в пресс-службе ГСЧС области.

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По состоянию на 13 часов 30 минут, проводится укрепление крыши над разрушенным участком здания, обследование строительных конструкций и разбор завала на безопасных участках.

Завалы разбирают вручную. К спасательным работам также привлечены полутысячи человек, спецтехника и кинологи с собаками. Рядом с домом собрались сотни жителей Дрогобыча.

Подъезд дома на улице Грушевского, 101 в Дрогобыче мог обрушиться из-за ошибки при строительстве. Так возникли проблемы с подпорными стенами, считает председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

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