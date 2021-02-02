Ребенку маслобойной машиной оторвало руку - скорая не приехала

В селе Старые Трояны Килийского района Одесской области 11-летнему мальчику оторвало руку. Он засунул ее в маслобойную машинку, которая была включена.
И-за сильного снегопада, село было полностью отрезное от других населенных пунктов, пишет Одесса INFO.
Ребенка везли в больницу на тракторе.
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Сейчас мальчик в реанимации. Руку спасти не удалось.
В селе Широкое Скадовского района Херсонской области у 2-летней девочки в руках взорвалась петарда. Отец поджег петарду и дал ее дочери, чтобы она бросила.
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